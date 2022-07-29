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29июля
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сегодня, 12:19 1

Белорусы помогут строить космодром Восточный

В правительстве подписали постановление о привлечении граждан Белоруссии для строительства

Белорусы помогут строить космодром Восточный
Фото: Амур.инфо

Жители Белоруссии смогут участвовать в строительстве и реконструкции космодрома Восточный, а также других объектов на территории Циолковского, сообщается в постановлении правительства России.

Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Согласно документу, белорусским организациям, которые заключат государственные контракты по выполнению работ в Циолковском, откроют счета в казначействе.

Напомним, решение о привлечении к строительству граждан Белоруссии приняли главы государств – Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах, которые прошли 12 апреля 2022 года на космодроме Восточный.

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#космодром #строительство #Циолковский

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Комментарии
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  • E-van

    E-van
    1 час назад

    Турки, белорусы, китайцы, зимбабвийцы. А амурчане там работают?

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