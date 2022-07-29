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29июля
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сегодня, 11:41 1

В московском хостеле в пожаре погибли восемь человек

Люди не смогли выбраться из горящего здания из-за решёток на окнах

В московском хостеле в пожаре погибли восемь человек
Фото: Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве

В Москве по адресу: улица Алма-Атинская, дом 7, корпус 2 произошло возгорание в хостеле на первом этаже 16-ти этажного жилого дома, пишет РИА ФАН.

Площадь пожара составила около 150 квадратных метров, спасатели обнаружили восемь человек без признаков жизни. Ещё троим потребовалась медицинская помощь, сообщает главное управление МЧС России по городу Москве.

В сгоревшем хостеле была установлена пожарная сигнализация, но она не сработала, пишут РИА Новости. Выбраться самостоятельно из горящего здания постояльцы хостела не могли.

«Основной причиной гибели людей послужило именно вот это, то, что на окнах находились решётки», – сообщил врио начальника столичного ГУМЧС Андрей Румянцев.

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#МЧС #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Спрашивается, а как же комиссия госпожнадзора подписала акт о проверке пожарного состояния здания? Решетки на окнах должны быть распашными, причем запорное устройство должно находиться с внутренней стороны. Даю гарантию, сейчас прокатится по всем подобным учреждениям волна проверок, следствием которых будет масса предписаний и "угроз пальчиком", но не надолго, месяц-два...

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