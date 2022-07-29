В московском хостеле в пожаре погибли восемь человек

Площадь пожара составила около 150 квадратных метров, спасатели обнаружили восемь человек без признаков жизни. Ещё троим потребовалась медицинская помощь, сообщает главное управление МЧС России по городу Москве.

В сгоревшем хостеле была установлена пожарная сигнализация, но она не сработала, пишут РИА Новости. Выбраться самостоятельно из горящего здания постояльцы хостела не могли.

«Основной причиной гибели людей послужило именно вот это, то, что на окнах находились решётки», – сообщил врио начальника столичного ГУМЧС Андрей Румянцев.