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29июля
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сегодня, 11:59 2

Мост через Зею: Василий Орлов пообещал помочь жителям улицы Горького и Первомайской

Там установят специальные шумозащитные экраны

Мост через Зею: Василий Орлов пообещал помочь жителям улицы Горького и Первомайской
Фото: Правительство Амурской области

Губернатор пообещал, что до запуска в работу нового моста через Зею специалисты установят шумозащитные экраны со стороны улиц Горького и Первомайской, чтобы новая транспортная артерия не мешала жителям.

В настоящий момент специалисты Группы компаний Бамтоннельстрой-Мост завершили надвижку пролетного строения левобережной части нового Зейского моста. Последний, восьмой, этап длился двое суток. В ходе работ пролетное строение весом 4 842 тонны и длиной 1 301 метр было смонтировано на 11-й опоре строящегося сооружения.

— Мы завершили последний этап надвижки левобережного пролетного строения, сейчас приступаем к демонтажу временных конструкций и опусканию на опорные части. Параллельно с этим продолжаем работы на правом берегу, закончили очередной этап надвижки русловой части, планируем к концу лета произвести стыковку на 11-й опоре, – рассказал руководитель проекта – руководитель ОП «Зея» АО «Бамтоннельстрой-Мост» Эдуард Давыдов.

Работы по строительству мостового перехода стартовали в июне 2020 года, запустить его в эксплуатацию планируют в начале 2024 года.

— Новый мост существенно разгрузит действующую переправу, забрав на себя большую часть транспортного потока. Для комфорта жителей, чьи дома стоят возле основания моста в Благовещенске, до запуска его в работу, осенью 2023 года, специалисты установят шумозащитные экраны со сторон улиц Горького и Первомайской, – рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

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#губернатор #Дальний Восток #дороги #областная власть #строительство

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    "ВАСИЛИЙ ОРЛОВ ПООБЕЩАЛ ПОМОЧЬ ЖИТЕЛЯМ"

    Ай, да Вася! Ай, да молодец! )))

  • Евлеслав

    Евлеслав
    1 час назад

    В чём помощь то? Шумоизоляция и так проектом предусмотрена

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