Амурская область получит дополнительные средства на доплаты пенсионерам

Чтобы уменьшить нагрузку на бюджет регионов, правительство России выделит более десяти миллиардов рублей на доплаты неработающим пенсионерам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

— Начнём с вопроса, который касается выполнения социальных обязательств перед гражданами. Правительство софинансирует расходы российских субъектов по столь важному направлению. Мы сегодня выделим свыше десяти миллиардов рублей на поддержку неработающих пенсионеров, – отметил он на заседании правительства.

Напомним, с первого июня по поручению главы государства прожиточный минимум был увеличен на 10 %. С ним выросли и пенсии у неработающих пенсионеров. Выделенные средства помогут снизить нагрузку на регионы и выплатить надбавки более чем одному миллиону человек.

В Амурской области прожиточный минимум для пенсионеров составляет 13 910 рублей, в северных территориях – 14 883 рубля. В регионе свыше 155 тысяч неработающих пенсионеров.