Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:20 0

Амурская область получит дополнительные средства на доплаты пенсионерам

Правительство направит в регионы более десяти миллиардов рублей

Амурская область получит дополнительные средства на доплаты пенсионерам
Фото: Амур.инфо

Чтобы уменьшить нагрузку на бюджет регионов, правительство России выделит более десяти миллиардов рублей на доплаты неработающим пенсионерам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

— Начнём с вопроса, который касается выполнения социальных обязательств перед гражданами. Правительство софинансирует расходы российских субъектов по столь важному направлению. Мы сегодня выделим свыше десяти миллиардов рублей на поддержку неработающих пенсионеров, – отметил он на заседании правительства.

Напомним, с первого июня по поручению главы государства прожиточный минимум был увеличен на 10 %. С ним выросли и пенсии у неработающих пенсионеров. Выделенные средства помогут снизить нагрузку на регионы и выплатить надбавки более чем одному миллиону человек.

В Амурской области прожиточный минимум для пенсионеров составляет 13 910 рублей, в северных территориях – 14 883 рубля. В регионе свыше 155 тысяч неработающих пенсионеров.

Просмотров всего: 458

#пенсии #экономика #российская власть

распечатать


Общество 1

Амурская область представит стильный павильон на ВЭФ-2022
Экономика

Аптекам в удалённых муниципалитетах Амурской области нужна помощь
Экономика 1

В России могут снизить цены на изделия из золота
Экономика

По мосту Благовещенск – Хэйхэ разрешили перевозить технику «своим ходом»
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь