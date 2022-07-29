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29июля
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сегодня, 10:59 0

Амурский аграрный колледж будет готовить кадры по новой модели

Василий Орлов рассказал, что учебному заведению выделят на это 100 миллионов рублей

Амурский аграрный колледж будет готовить кадры по новой модели
Фото: Амур.инфо

Амурский аграрный колледж присоединится к федеральному проекту «Профессионалитет». Новая модель подготовки кадров будет строиться при непосредственном участии опорных работодателей. Для аграрного колледжа ими станут два амурских предприятия – ООО «Амур Агро Холдинг» и ООО «Союз».

В рамках взаимодействия с работодателями будет формироваться новая управленческая структура, педагогический состав и содержание образовательных программ, а также будут создаваться оборудованные по последнему слову техники учебно-производственные комплексы.

— Амурский аграрный колледж получит 100 миллионов рублей на создание новой модели подготовки кадров. Это уже второе амурское учреждение, которое зашло в программу «Профессионалитет». Первый – Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта. Сейчас там создают высокотехнологичные учебно-производственные кластеры по четырем приоритетным направлениям подготовки. Проект «Профессионалитет» дает возможность создать и внедрить передовую концепцию развития среднего профессионального образования. Задача – за короткое время дать выпускнику все необходимые навыки за счет интенсивности и практической направленности обучения. Такой подход позволит оперативно решать вопросы адресной подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики, – прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов.

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#губернатор #Дальний Восток #областная власть #образование #сельское хозяйство

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