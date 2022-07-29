Амурский аграрный колледж будет готовить кадры по новой модели

Амурский аграрный колледж присоединится к федеральному проекту «Профессионалитет». Новая модель подготовки кадров будет строиться при непосредственном участии опорных работодателей. Для аграрного колледжа ими станут два амурских предприятия – ООО «Амур Агро Холдинг» и ООО «Союз».

В рамках взаимодействия с работодателями будет формироваться новая управленческая структура, педагогический состав и содержание образовательных программ, а также будут создаваться оборудованные по последнему слову техники учебно-производственные комплексы.

— Амурский аграрный колледж получит 100 миллионов рублей на создание новой модели подготовки кадров. Это уже второе амурское учреждение, которое зашло в программу «Профессионалитет». Первый – Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта. Сейчас там создают высокотехнологичные учебно-производственные кластеры по четырем приоритетным направлениям подготовки. Проект «Профессионалитет» дает возможность создать и внедрить передовую концепцию развития среднего профессионального образования. Задача – за короткое время дать выпускнику все необходимые навыки за счет интенсивности и практической направленности обучения. Такой подход позволит оперативно решать вопросы адресной подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики, – прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов.