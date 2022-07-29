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29июля
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Лесной пожар перекинулся на жилые дома в селе Якутии

Огонь тушили 125 человек, самолёт и вертолёты

Лесной пожар перекинулся на жилые дома в селе Якутии
Фото: Главное управление МЧС России по республике Саха Якутия

Сообщение о пожаре в двух частных жилых домах и надворных постройках села Арылах Мирнинского района поступило в дежурную часть накануне днём. Причиной возгорания стал лесной пожар, добравшийся до населённого пункта.

К месту ЧП в срочном порядке бросили большие силы. В тушении были задействованы 125 человек, 34 единицы техники, в том числе самолёт Бе-200, вертолёты Ми-8 и Ми-26. Сотрудники МЧС провели эвакуацию местных жителей, детей и персонала из детского лагеря «Орлёнок».

Верховой пожар в лесном массиве достигал в высоту 20-30 метров. Стремительному распространению огня способствовали жаркая сухая погода и сильные порывы ветра. Это осложнило тушение пожара. Огонь перекинулся через реку шириной 100 метров и минерализованные полосы.

Огнём оказались повреждены три дома и две хозяйственные постройки. Пожар удалось локализовать в кратчайшие сроки. Пострадавших нет. Всего в населённом пункте находится больше 250 домов с населением более 1 700 человек, сообщает главное управление МЧС России по республике Саха (Якутия).

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#МЧС #пожары #Дальний Восток #происшествия

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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 часа назад

    Давеча А.А.Козлов рассказывал ВВП, что в этом году не перекидывались пожары на жилье. Сглазил однако...

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