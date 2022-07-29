Лесной пожар перекинулся на жилые дома в селе Якутии
Огонь тушили 125 человек, самолёт и вертолёты
Сообщение о пожаре в двух частных жилых домах и надворных постройках села Арылах Мирнинского района поступило в дежурную часть накануне днём. Причиной возгорания стал лесной пожар, добравшийся до населённого пункта.
К месту ЧП в срочном порядке бросили большие силы. В тушении были задействованы 125 человек, 34 единицы техники, в том числе самолёт Бе-200, вертолёты Ми-8 и Ми-26. Сотрудники МЧС провели эвакуацию местных жителей, детей и персонала из детского лагеря «Орлёнок».
Верховой пожар в лесном массиве достигал в высоту 20-30 метров. Стремительному распространению огня способствовали жаркая сухая погода и сильные порывы ветра. Это осложнило тушение пожара. Огонь перекинулся через реку шириной 100 метров и минерализованные полосы.
Огнём оказались повреждены три дома и две хозяйственные постройки. Пожар удалось локализовать в кратчайшие сроки. Пострадавших нет. Всего в населённом пункте находится больше 250 домов с населением более 1 700 человек, сообщает главное управление МЧС России по республике Саха (Якутия).
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