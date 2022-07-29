Несколько амурских посёлков остались без света
Электроснабжение восстановили только к трём часам ночи
По информации Амурских электросетей ДРСК, в четверг, 28 июля, без электроснабжения из-за аварии остались жители трёх населённых пунктов: села Игнатьево, поселков Аэропорт и Новый.
Восстановлением электроснабжения на подстанции «Игнатьево» занимались аварийные бригады:
- в 19:14 свет вернулся в дома жителей посёлка Аэропорт и села Игнатьево;
- в 2:59 было восстановлено электроснабжение в посёлке Новый.
Как уточнили в компании, работы продолжались до полной ликвидации аварии.
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