Стивен Сигал намерен сохранить российское гражданство
Русским по паспорту актёр и кинопродюсер стал в 2016 году
Американский актёр и кинопродюсер Стивен Сигал в беседе с РИА Новости заявил, что никогда не откажется от гражданства России. Сигал рассказал, что не собирается отказываться от российского паспорта, а также отметил, что каждый день ему приходится сталкиваться с русофобией. О чём конкретно идёт речь, актер уточнять не стал.
Напомним, Сигал стал гражданином России. В ноябре 2016 года президент России подписал указ о приеме в российское гражданство американского актера и продюсера Стивена Сигала.
Путин лично вручил актеру новый паспорт. А в августе 2018 года Стивен стал спецпредставителем МИД России по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном.
Как рассказал сам Сигал, его дед по линии отца родился в России, а затем эмигрировал в США. В поисках своих корней знаменитый продюсер побывал в Калмыкии, Туве и Якутии.
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