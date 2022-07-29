Стивен Сигал намерен сохранить российское гражданство

Напомним, Сигал стал гражданином России. В ноябре 2016 года президент России подписал указ о приеме в российское гражданство американского актера и продюсера Стивена Сигала.

Путин лично вручил актеру новый паспорт. А в августе 2018 года Стивен стал спецпредставителем МИД России по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном.

Как рассказал сам Сигал, его дед по линии отца родился в России, а затем эмигрировал в США. В поисках своих корней знаменитый продюсер побывал в Калмыкии, Туве и Якутии.