Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:21 0

Скандально известная пара из «Дома-2» подала на развод

Илья Яббаров и Анастасия Голд в сентябре должны были отметить очередную годовщину свадьбы

Скандально известная пара из «Дома-2» подала на развод
Фото: starhit.ru

Как сообщает таблоид starhit.ru, экс-участник проекта «ДОМ-2» объявил, что подает на развод. Раскрывать причины разлада телезвезда не стал.

36-летний Илья Яббаров неожиданно объявил о разводе после двух лет брака. Он намекнул, что расставание прошло на мирной ноте.

— Вот и подошел конец нашей семейной жизни с Анастасией. Когда мы вдвоем внутри для себя приняли и нет смысла уже тянуть нужно идти вперед. Ничего не собираюсь и не буду объяснять. Я считаю это личное. Мы расходимся, надеюсь, достойно, как взрослые люди. Ничего нет в этом плохого люди сходятся, живут, женятся и поверьте бывает такое расстаются. Просто мы разные люди и каждый из нас хочет другой жизни. Я могу сказать в адрес Насти только хорошее. Надеюсь, что когда-нибудь мы будем счастливы! – заключил он.

К слову, их союз едва можно было назвать образцовым. Пара еще до заключения брака часто ссорилась. Настя ревновала Илью к бывшей, Алене Рапунцель. Кроме того, мужчина не раз позволял себе поднимать руку на возлюбленную. Моменты драк влюбленных зрители наблюдали в эфире «ДОМа-2».

После свадьбы отношения супругов не улучшились. Брюнетка жаловалась поклонникам, что муж устраивает скандалы, кидает в нее предметы и осыпает оскорблениями.

— Я не знаю, что с этим делать. Подобное происходит постоянно, – негодовала Настя.

Ссоры случались у Ильи и в союзе с Рапунцель. Они публично устраивали разборки, а расставшись, начали выяснять отношения из-за алиментов. Алена говорила, что Яббаров не оказывает финансовую поддержку их сыну Богдану.

Просмотров всего: 110

#шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Стивен Сигал намерен сохранить российское гражданство
В России и мире

Сергей Бурунов начал готовиться к пенсии
В России и мире

В семье Регины Тодоренко и Влада Топалова начались проблемы
В России и мире

Экс-солистка «Ленинграда» вышла замуж
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь