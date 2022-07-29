Скандально известная пара из «Дома-2» подала на развод

36-летний Илья Яббаров неожиданно объявил о разводе после двух лет брака. Он намекнул, что расставание прошло на мирной ноте.

— Вот и подошел конец нашей семейной жизни с Анастасией. Когда мы вдвоем внутри для себя приняли и нет смысла уже тянуть нужно идти вперед. Ничего не собираюсь и не буду объяснять. Я считаю это личное. Мы расходимся, надеюсь, достойно, как взрослые люди. Ничего нет в этом плохого люди сходятся, живут, женятся и поверьте бывает такое расстаются. Просто мы разные люди и каждый из нас хочет другой жизни. Я могу сказать в адрес Насти только хорошее. Надеюсь, что когда-нибудь мы будем счастливы! – заключил он.

К слову, их союз едва можно было назвать образцовым. Пара еще до заключения брака часто ссорилась. Настя ревновала Илью к бывшей, Алене Рапунцель. Кроме того, мужчина не раз позволял себе поднимать руку на возлюбленную. Моменты драк влюбленных зрители наблюдали в эфире «ДОМа-2».

После свадьбы отношения супругов не улучшились. Брюнетка жаловалась поклонникам, что муж устраивает скандалы, кидает в нее предметы и осыпает оскорблениями.

— Я не знаю, что с этим делать. Подобное происходит постоянно, – негодовала Настя.

Ссоры случались у Ильи и в союзе с Рапунцель. Они публично устраивали разборки, а расставшись, начали выяснять отношения из-за алиментов. Алена говорила, что Яббаров не оказывает финансовую поддержку их сыну Богдану.