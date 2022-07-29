Сергей Бурунов начал готовиться к пенсии

Звезда «Полицейского с Рублевки» за несколько лет стал одним из востребованных актеров, хотя многие до сих пор помнят его именно по пародийному проекту «Большая разница».

Сейчас 45-летний Сергей Бурунов с городских плакатов обещает москвичам: «Я вам покажу здоровую Москву». Те, кто бывали в павильонах здоровья в парках столицы, сразу поняли о чем речь. Подумать о своем здоровье решил и актер.

Артист, как полагается, заполнил все анкеты, сдал кровь, встал на весы. При росте 174 сантиметров у Сергея Бурунова явно лишний вес – 96 килограммов. Артист честно признался, как многие люди, он ленив, всегда откладывал на потом медицинские обследования.

Терапевту он пожаловался на шейно-грудной отдел, давление, усталость. Довольно стандартный набор для жителя мегаполиса средних лет. Хронических болезней у Бурунова, как он рассказал, нет. Несколько лет назад пришлось лечь под нож хирурга, чтобы удалить липому.

Журналистам КП Сергей честно признался, что далеко не ЗОЖник, ест все. Но старается делить тарелку на углеводы, белки и жиры.

— Стараюсь следить за здоровьем, высыпаться, бывать на свежем воздухе. Плаваньем иногда занимаюсь, но это мне так кажется, а тренер говорит, что я просто держусь на воде. Так скажу, если раньше в аптеку за презервативами ходил, а в магазин за сигаретами – все, и как-то посмеивался, что у кого-то что-то болит. А теперь у самого начинается: тут кольнуло, там болит, что-то устал.

Врачи дали актеру стандартные рекомендации: соблюдать режим труда и отдыха, спать не меньше семи-девяти часов, следить за питанием и питьевым режимом.

— Проблема, что придерживаться этих рекомендаций с моим темпом жизни будет сложно. Это же мегаполис, неприятности на работе. Как только есть возможность, то я стараюсь высыпаться, иду на прогулки на свежем воздухе, нахожу время для родственников, секса, смеха, – признается Сергей.

На вопрос журналистов о пенсии, актер ответил:

— Дожить бы. Человек предполагает, а Бог располагает. Сейчас в планах заниматься своим здоровьем, путешествовать. Хочу работать в каком-то интересном проекте, где есть глубина и смысл, может быть снять что-то свое. Это будет фильм. Своя история, со своими единомышленниками, которые меня слышат и понимают. Пока ищем тему.

Артист признался, что больше всего он хочет поехать на Черное море на мотоцикле – такая у него мечта на ближайшее время. Правда, сразу добавил, что ехать одному страшно и спина болит.

— Сейчас восстановлю опорно-двигательный аппарат и хочется попробовать отправиться в мотопутешествие. Очень люблю водить мотоцикл, самолетом управлять я так и не научился, хотя учился несколько курсов в авиационном училище, но потом я увлекся творчеством и пошел в эстрадно-цирковое училище. И не жалею, что сменил свое призвание, - поделился любимец публики.