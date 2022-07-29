В семье Регины Тодоренко и Влада Топалова начались проблемы

Регина Тодоренко недавно стала мамой во второй раз. У них с мужем Владом Топаловым родился сын Мирослав. Своего младшего ребенка теледива рожала в присутствии супруга и трехлетнего сына Миши.

Как пишет «Комсомольская правда», перед родами супруги обсуждали тему ревности между детьми. Они боялись, что старший сын Михаил будет страдать. Так и произошло.

— Если Мишка хочет побыть маленькой лялей, мы всячески поддерживаем: хочешь соску – бери, хочешь лежать в пеленочке – пожалуйста, хочешь к маме и папе на ручки – мы с радостью, хочешь снова в колясочку – можем покатать. За время беременности я узнала, что с появлением младших старшие детки вновь мечтают стать маленькими. Мы позволяем быть таковым, не перекладываем ответственность за младшего брата, не требуем от Майкла взрослых поступков, – рассказала молодая мама.

Регина призналась, что старается уделять старшему сыну больше внимания, чем раньше, читает ему вместе с мужем терапевтические сказки.

— Хочется верить, что все эти действия уже дают плоды. «Теперь я – старший брат», – заголосил Миша, когда увидел малыша впервые. Наш маленький сынок за считанные секунды повзрослел, стал осознаннее, – призналась Регина.

По ее словам, в первую неделю Майкл никого не подпускал к крохе, кричал: «Это мой брат, я его защищаю! Не надо его трогать!»

Напомним, Тодоренко родила младшего сына на глазах у трехлетнего сына без анестезии.

— Когда почувствовала схватки, предупредила Мишельку, что сегодня мама будет играть в разных животных: иногда будет рычать, как тигр, а порой мычать, как корова, а еще буду надуваться и сдуваться, как огромный шар, – рассказывала Регина.