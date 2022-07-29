Экс-солистка «Ленинграда» вышла замуж

35-летняя певица Алиса Вокс, бывшая солистка группы «Ленинград», в начале года сообщила о том, что помолвлена со своим избранником Сергеем Свитавским. Избранник певицы не из мира шоубиза. Он работает экспертом в розничной группе крупного продуктового ритейла. Алиса предпочитает скрывать внешность возлюбленного.

Однако радостной новостью с поклонниками Алиса поделилась в соцсетях. В своем блоге певица рассказала, что свадьба прошла без пышного торжества – пара скромно расписалась в одном из столичных загсов. В качестве наряда невеста выбрала короткое платье с открытыми плечами.

— Больше не Кондратьева! Праздников в моей жизни хватает, поэтому сегодня – только вдвоем! Люблю! – отметила звезда.

Вокс и Свитавской познакомились в винном баре после концерта знаменитости.