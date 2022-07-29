Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:03 0

Экс-солистка «Ленинграда» вышла замуж

Алиса Вокс не стала устраивать пышных церемоний

Экс-солистка «Ленинграда» вышла замуж
Фото: voicemag.ru

Как сообщает издание womanhit.ru, пара скромно расписалась в столичном загсе.

35-летняя певица Алиса Вокс, бывшая солистка группы «Ленинград», в начале года сообщила о том, что помолвлена со своим избранником Сергеем Свитавским. Избранник певицы не из мира шоубиза. Он работает экспертом в розничной группе крупного продуктового ритейла. Алиса предпочитает скрывать внешность возлюбленного.

Однако радостной новостью с поклонниками Алиса поделилась в соцсетях. В своем блоге певица рассказала, что свадьба прошла без пышного торжества – пара скромно расписалась в одном из столичных загсов. В качестве наряда невеста выбрала короткое платье с открытыми плечами.

— Больше не Кондратьева! Праздников в моей жизни хватает, поэтому сегодня – только вдвоем! Люблю! – отметила звезда.

Вокс и Свитавской познакомились в винном баре после концерта знаменитости.

Просмотров всего: 345

#шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

У Николь Кидман появится пятый ребенок

В России и мире 1

Брэд Питт купил дом известного писателя
В России и мире

Болельщики не простили Жерару Пике измену Шакире
В России и мире

На фестивале «Таврида.АРТ» пройдет модный показ
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь