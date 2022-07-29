Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:06 0

У Николь Кидман появится пятый ребенок

Знаменитая актриса и ее не менее звездный супруг решились на усыновление

У Николь Кидман появится пятый ребенок
Фото: Новый Очаг

Как сообщает 7days.ru, фанаты Николь Кидман и ее мужа, музыканта Кита Урбана, узнали радостную новость о личной жизни супругов. После долгих раздумий пара решила усыновить еще одного ребенка, мальчика.

Это будет третий ребенок в звездном браке. Пока у пары растут две дочери: 14-летняя Сандей Роуз и 11-летняя Фейт Маргарет, выношенная и рожденная для Николь суррогатной матерью. У 55-летней актрисы есть еще двое взрослых детей, Коннор и Изабелла, которых она усыновила будучи женой Тома Круза. К большому сожалению приемной мамы, они контактов не поддерживают. Дело в том, что Том воспитал обоих в сайентологической вере, из-за чего им пришлось прекратить общение с Кидман, которая, как известно, является католичкой.

Что касается ребенка, которого Николь и Кит собрались усыновить, то, по словам их близкого друга, супруги даже собираются изменить свое рабочее расписание ради того, чтобы больше времени проводить с малышом. Почему на этот раз пара решила не пользоваться услугами суррогатной матери, как они сделали в прошлый раз, а стать приемными родителями, не сообщается.

Кроме пополнения у звезд намечается еще одно приятное семейное событие. Николь и Кит планируют «обновить» свои свадебные клятвы. Об этом сообщило издание Mirror.

Напомним, браку медиа-персон уже 16 лет. И вот теперь они решили повторить свадебную церемонию в знак своей любви. Как рассказал близкий друг пары, супруги планировали сделать это несколько последних лет, однако никак не могли выбрать время для церемонии. Насколько известно, на торжество звезды собираются пригласить друзей из мира знаменитостей, таких как Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, а также близких родственников Николь и ее австралийских друзей.

Просмотров всего: 343

#дети #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Стивен Сигал намерен сохранить российское гражданство
В России и мире

Скандально известная пара из «Дома-2» подала на развод

В России и мире

Сергей Бурунов начал готовиться к пенсии
В России и мире

В семье Регины Тодоренко и Влада Топалова начались проблемы
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь