У Николь Кидман появится пятый ребенок

Это будет третий ребенок в звездном браке. Пока у пары растут две дочери: 14-летняя Сандей Роуз и 11-летняя Фейт Маргарет, выношенная и рожденная для Николь суррогатной матерью. У 55-летней актрисы есть еще двое взрослых детей, Коннор и Изабелла, которых она усыновила будучи женой Тома Круза. К большому сожалению приемной мамы, они контактов не поддерживают. Дело в том, что Том воспитал обоих в сайентологической вере, из-за чего им пришлось прекратить общение с Кидман, которая, как известно, является католичкой.

Что касается ребенка, которого Николь и Кит собрались усыновить, то, по словам их близкого друга, супруги даже собираются изменить свое рабочее расписание ради того, чтобы больше времени проводить с малышом. Почему на этот раз пара решила не пользоваться услугами суррогатной матери, как они сделали в прошлый раз, а стать приемными родителями, не сообщается.

Кроме пополнения у звезд намечается еще одно приятное семейное событие. Николь и Кит планируют «обновить» свои свадебные клятвы. Об этом сообщило издание Mirror.

Напомним, браку медиа-персон уже 16 лет. И вот теперь они решили повторить свадебную церемонию в знак своей любви. Как рассказал близкий друг пары, супруги планировали сделать это несколько последних лет, однако никак не могли выбрать время для церемонии. Насколько известно, на торжество звезды собираются пригласить друзей из мира знаменитостей, таких как Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, а также близких родственников Николь и ее австралийских друзей.