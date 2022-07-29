Налоговые сборы с туристов хотят взимать ещё в нескольких регионах РФ

Комитет Госдумы по туризму и развитию инфраструктуры выступил с инициативой распространения курортного сбора, введенного в Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях, по всей стране. Депутаты разработали соответствующий законопроект и направили его в регионы.

— В настоящее время предложением заинтересовались 18 субъектов страны, – отметил член комитета Алексей Черняк.

Согласно предлагаемым нововведениям, речь идет о фиксированном сборе в размере 100 рублей в сутки, который будет взиматься с отдыхающих со второго дня проживания в отелях. При этом правило «вторых суток» не будет распространяться на тех, кто приезжает в регион с деловыми целями.

Ранее в июне стало известно, что с начала 2023 года Абхазия отменит курортный сбор – парламент республики принял соответствующий законопроект в первом чтении. Отмечается, что в настоящее время сбор для иностранных граждан, которые находятся в Абхазии больше трех дней, составляет 30 рублей.