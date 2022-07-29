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Школьница из Сковородина примет участие в фестивале «Детство на Амуре»

Алёна Никульникова представит работу в технике «ниткография»

Школьница из Сковородина примет участие в фестивале «Детство на Амуре»
Фото: Детство на Амуре

Воспитанница Детской школы искусств Сковородина 12-летняя Алёна Никульникова в этом году впервые станет участницей конкурса декоративно-прикладного искусства фестиваля. Её работа называется «Герои сказочного детства» и посвящена Году культурного наследия народов России, которым объявлен 2022 год.

Картина конкурсантки выполнена по мотивам пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке». На воплощение идеи у Алёны ушел почти месяц. При создании работы она применила технику «ниткография». Помимо ниток для вязания Алёна использовала немного пластилина. ⠀

фото: организаторы фестиваля «Детство на Амуре»

— Я занимаюсь декоративно-прикладным искусством уже пять лет. Работаю в техниках «ниткография», «айрис-фолдинг», «пластилинография». Последний вид – мой самый любимый: очень нравится смешивать цвета, чтобы получился новый оттенок пластилина. Среди дорогих мне работ – «Ёжик» и «Рысь на охоте», – поделилась Алёна. ⠀

фото: организаторы фестиваля «Детство на Амуре»

На декоративно-прикладном творчестве таланты участницы фестиваля не заканчиваются. Алёна увлечена танцами, поэтому, возможно, в будущем она станет учителем хореографии.

Прием заявок на конкурс декоративно-прикладного искусства принимаются до 30 сентября. Познакомиться с положением мероприятия можно на сайте detstvonaamure.ru в разделе «О фестивале».

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#дети #конкурсы #культура

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