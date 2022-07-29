Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29июля
Предыдущая новость
сегодня, 08:14 0

В амурском селе женщина нашла необычного птенца

У него была сломана лапка

В амурском селе женщина нашла необычного птенца
Фото: Администрация Белогорского муниципального округа

В селе Заречное Белогорского округа женщина нашла на дороге птенца, который не мог взлететь. Амурчанка подобрала его, чтобы как-то помочь, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сельчане в интернете прочитали, что это перелётная птица семейства цаплевых: амурский волчок или амурская выпь. Этот вид гнездится в восточном Китае, на севере Кореи, юго-восточной Сибири и в Японии.

Местные жители опубликовали фотографию птицы в соцсети, там пользователи посоветовали обратиться в амурское управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

Фото: администрация Белогорского муниципального округа

Сотрудники ведомства порекомендовали вернуть птенца в заросли, где обычно и обитает амурская выпь. Специалисты отметили, что там его найдут сородичи, и малыш быстро восстановится. Сообщается, что амурчанка так и поступила.

Просмотров всего: 15

#животные #помощь

распечатать


Общество 2

В Шимановске открылся приют для животных

Происшествия

Семья амурчан из Тамбовки лишилась единственного жилья
Общество 7

В Белогорске выпущенные после стерилизации собаки приходят обратно
Экономика 3

Власти Амурской области борются с повышением цен на пиломатериалы
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь