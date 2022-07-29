В амурском селе женщина нашла необычного птенца

В селе Заречное Белогорского округа женщина нашла на дороге птенца, который не мог взлететь. Амурчанка подобрала его, чтобы как-то помочь, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сельчане в интернете прочитали, что это перелётная птица семейства цаплевых: амурский волчок или амурская выпь. Этот вид гнездится в восточном Китае, на севере Кореи, юго-восточной Сибири и в Японии.

Местные жители опубликовали фотографию птицы в соцсети, там пользователи посоветовали обратиться в амурское управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

Фото: администрация Белогорского муниципального округа

Сотрудники ведомства порекомендовали вернуть птенца в заросли, где обычно и обитает амурская выпь. Специалисты отметили, что там его найдут сородичи, и малыш быстро восстановится. Сообщается, что амурчанка так и поступила.