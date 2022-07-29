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Аптекам в удалённых муниципалитетах Амурской области нужна помощь

Корреспондент Амур.инфо попыталась разобраться в ситуации

Аптекам в удалённых муниципалитетах Амурской области нужна помощь
Фото: Амур.инфо

Представители аптечного бизнеса из Селемджинского района обратились за помощью к бизнес-омбудсмену Амурской области Борису Белобородову. Как пояснил уполномоченный по защите прав предпринимателей, сложности возникли из-за того, что аптечным сетям пришлось изменить систему налогообложения, а обязанность продавать ряд препаратов по регулируемым ценам осталась.

Бизнес-омбудсмен обратился за помощью к губернатору Приамурья Василию Орлову и в региональное минэкономразвития:

«В Селемджинском районе и других отдаленных муниципалитетах малая плотность населения не позволяет увеличить выручку от реализации лекарственных средств. Кроме того, аптечный бизнес выполняет социальную функцию, так как значительное количество лекарств реализуется по регулируемым ценам, – указано в обращении Белобородова к амурским властям. – Снижение рентабельности бизнеса может привести к закрытию аптек и, как следствие, к прекращению снабжения социально незащищенных слоев населения лекарствами и другими аптечными товарами».

В обращении также поясняется, что переход с «единого налога на вмененный доход» на УСН (упрощённая система налогообложения – Прим.ред.) привёл к многократно росту налоговой нагрузки на этот бизнес. Причем в сравнении с крупными городами поток покупателей в отдаленной местности не такой большой, так что вопрос о рентабельности бизнеса становится острее.

Отметим, что в июне 2022 года Заксобрание Приамурья внесло изменения в закон об установлении налоговых ставок по УСН, по которым налог составляет 1 %, если объектом налогообложения являются доходы, и 5 % если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Кроме того, корреспонденты Амур.инфо обратились в министерство экономического развития и внешних связей Амурской области. Там пояснили, что работа в сфере совершенствования налогового законодательства ведется на регулярной основе. По инициативе министерства предлагались к обсуждению и принимались законы, снижающие налоговые ставки для бизнеса, в том числе для такого вида деятельности, как розничная торговля лекарственными средствами в аптеках.

— На июньской сессии Законодательного собрания области принят закон под номером 127-ОЗ, вступивший в силу седьмого июля 2022, в котором предусмотрена пониженная налоговая ставка по УСН для организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих лекарственные средства на территориях с низкой плотностью населения, в которые вошли в том числе северные территории, – пояснила Виолетта Зубань, замминистра экономического развития и внешних связей Амурской области.

Она добавила, что перечень территорий с низкой плотностью населения утвержден Распоряжением правительства России 707-р от 25 мая 2004.

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#медицина #экономика

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