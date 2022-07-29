В России расширили перечень условий для получения вычета за медуслуги

Социальный налоговый вычет по новым правилам можно будет оформить уже на те расходы, которые граждане понесут в ходе лечения в 2022 году. Ранее вычет можно было получить на ребёнка до 18 лет.

Есть и обязательное условие: дети, лечение которых хотят оплатить родители, должны очно учиться в образовательных организациях. Взносы по договорам ДМС за детей будут учитываться при предоставлении вычета. Отмечается, что вычет распространяется на опекунов и попечителей. Остальные условия для получения вычета остались те же, сообщает ФНС России.

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#жизнь #налоги

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Александра Соловьёва