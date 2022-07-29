Российских водителей хотят лишать прав за неявку на медосмотр

К обсуждению депутаты приступят осенью. Согласно предложенным изменениям, если при оказании медпомощи врач обнаружит заболевание, при котором человеку запрещено садиться за руль или накладывающее ограничения на управление автомобилем, то он будет обязан внести эту информацию в базу данных. После этого медработник должен направить водителя на дальнейшее обследование и (или) лечение и внеочередное обязательное медицинское освидетельствование.

Если в ходе обследования подтвердится диагноз, при котором управлять машиной нельзя, то водителю запретят садиться за руль, а права признают недействительными.

В случае неявки водителя на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование ранее выданное медицинское заключение аннулируется, а информация об этом размещается в реестре. Как итог, водительское удостоверение также может быть признано недействительным.

— Отсутствие межведомственного информационного взаимодействия между Минздравом России и МВД России по обмену информацией о гражданах, имеющих противопоказания к водительской деятельности, приводит к тому, что водители, у которых выявлены медицинские противопоказания или медицинские ограничения, продолжают управлять транспортными средствами до истечения срока действия водительских удостоверений, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

На сегодняшний день автомобилисты проходят медкомиссию раз в десять лет – по окончании срока действия прав для их обмена. По данным авторов законопроекта, только за последние пять лет на основании судебных решений подразделения ГИБДД аннулировали более 105 тысяч водительских удостоверений у лиц с заболеваниями, при которых запрещено управлять автомобилем.

Напомним, ранее Амур.инфо писало о том, что в Амурской области обнаружили водителей, состоящих на учете у нарколога и психиатра.