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В результате ДТП на амурской трассе машину откинуло на леерное ограждение

Один из пострадавших госпитализирован в тяжёлом состоянии

В результате ДТП на амурской трассе машину откинуло на леерное ограждение
Фото: Прокуратура Амурской области

Обновлено: 17:47

В Бурейском районе, рядом с посёлком Талакан, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машин ВАЗ-2121 «Нива» и Toyota Auris.

В ДТП пострадали трое человек, один из них находится в больнице в тяжёлом состоянии. В результате жёсткого встречного столкновения «Ниву» отбросило на дорожное ограждение. На месте работают экипажи ДПС, прокурор района следит за ходом расследования, сообщает телеграм-канал прокуратуры Амурской области.

Новость обновлена

Спасатели дежурного караула пожарной части № 56 из посёлка Новобурейский отключили аккумуляторные батареи, после чего с помощью специального гидравлического инструмента извлекли водителя «Нивы» и передали врачам, сообщает телеграм-канал «Амурские спасатели».

Фото в публикации: Прокуратура Амурской области

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#ДТП #закон #криминал #происшествия

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