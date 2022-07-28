В результате ДТП на амурской трассе машину откинуло на леерное ограждение

Обновлено: 17:47



В Бурейском районе, рядом с посёлком Талакан, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машин ВАЗ-2121 «Нива» и Toyota Auris.

В ДТП пострадали трое человек, один из них находится в больнице в тяжёлом состоянии. В результате жёсткого встречного столкновения «Ниву» отбросило на дорожное ограждение. На месте работают экипажи ДПС, прокурор района следит за ходом расследования, сообщает телеграм-канал прокуратуры Амурской области.

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Спасатели дежурного караула пожарной части № 56 из посёлка Новобурейский отключили аккумуляторные батареи, после чего с помощью специального гидравлического инструмента извлекли водителя «Нивы» и передали врачам, сообщает телеграм-канал «Амурские спасатели».

Фото в публикации: Прокуратура Амурской области