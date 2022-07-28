Экошкола для детей-сирот появится в Амурской области

Организаторами экопроекта выступил Ресурсный центр добровольческого наставничества Пояркова. На первом этапе в экошколу пригласят воспитанников Поярковского детского дома, с которым работает центр.

— В дальнейшем мы хотим подключить учреждения дошкольного образования, которые находятся у нас в селе – три детских сада. Методический материал, который мы сейчас разрабатываем, пригодится и в работе с дошколятами, – поделилась планами руководитель ресурсного центра добровольческого наставничества Пояркова Татьяна Наумова. – Я считаю, если мы сейчас не научим детей, наших малышей, подходить бережно к окружающей среде, задумываться о том, что это такое, то когда мы с вами будем старенькие, наверное, мы просто погрязнем в мусоре.

Организаторы экошколы считают свой проект уникальным и, в каком-то смысле, пилотным.

— Есть отдельные экоуроки, досуговые мероприятия экологической направленности, а в целом такого проекта экошколы, которая бы охватывала детей разного возраста, не было, – рассказала Татьяна Наумова. — Это будут не просто уроки. Мы ко всему будем приходить в игровой форме.

У амурских активистов есть шанс воплотить в жизнь и другие проекты в сфере экологии, получив грант Росмолодежи. С 29 августа по 4 сентября на Камчатке состоится второй этап форума «Экосистема». Для участников запланированы семинары и мастер-классы от ведущих экспертов в сфере экологии. Там же молодые люди представят свои социальные проекты. Лучшие из них получат до 1,5 миллиона рублей на реализацию.