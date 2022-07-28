Амурчанин пытался дать взятку полицейскому
25 тысяч рублей не помогли ему уйти от ответственности
Прокуратура Завитинского района направила в суд уголовное дело, возбуждённое в связи с попыткой гражданина дать взятку сотруднику полиции. Осуждённый был вызван в отдел полиции в январе 2022 года. Для объяснений по заявлению граждан о мошеннических действиях с его стороны.
Находясь в отделе полиции, мужчина на листе бумаги написал «25 000» и аккуратно подбирая слова предложил полицейскому указанную сумму в качестве взятки.
На следующий день во время встречи с полицейским он был задержан в момент передачи денег, факт взятки зафиксирован в рамках оперативного мероприятия.
Часть 3 статьи 291 «Дача взятки должностному лицу» содержит несколько вариантов наказания на усмотрение суда: от полуторамиллионного штрафа до восьми лет лишения свободы. Также суд может назначить судебный штраф из размера взятки, либо дополнить наказание запретом на определённые должности или виды деятельности, сообщает прокуратура Амурской области.
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