Амурчанин пытался дать взятку полицейскому

Прокуратура Завитинского района направила в суд уголовное дело, возбуждённое в связи с попыткой гражданина дать взятку сотруднику полиции. Осуждённый был вызван в отдел полиции в январе 2022 года. Для объяснений по заявлению граждан о мошеннических действиях с его стороны.

Находясь в отделе полиции, мужчина на листе бумаги написал «25 000» и аккуратно подбирая слова предложил полицейскому указанную сумму в качестве взятки.

На следующий день во время встречи с полицейским он был задержан в момент передачи денег, факт взятки зафиксирован в рамках оперативного мероприятия.

Часть 3 статьи 291 «Дача взятки должностному лицу» содержит несколько вариантов наказания на усмотрение суда: от полуторамиллионного штрафа до восьми лет лишения свободы. Также суд может назначить судебный штраф из размера взятки, либо дополнить наказание запретом на определённые должности или виды деятельности, сообщает прокуратура Амурской области.