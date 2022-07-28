Русский музей сделал щедрый подарок Благовещенску

В городском управлении культуры уже получили посылку – девять коробок весом 172 килограмма. В них – роскошные альбомы по искусству, каталоги выставок, компакт-диски. Вскоре все они поступят в библиотеки города.

Третьего августа в модельной библиотеке искусств на улице Ленина, 72 состоится презентация подарочных изданий от Русского музея. После встречи с заведующей сектором проектов и программ Центра мультимедиа Русского музея Анастасией Гордеевой там начнётся показ авторского фильма генерального директора Русского музея Владимира Гусева «Избранники Клио. Пётр I». Фото в материале: Управление культуры города Благовещенска

Просмотров всего: 21

#культура

распечатать

Елена Попович