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28июля
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сегодня, 18:52 0

Русский музей сделал щедрый подарок Благовещенску

В библиотеки города из Санкт-Петербурга отправили альбомы по искусству

В городском управлении культуры уже получили посылку – девять коробок весом 172 килограмма. В них – роскошные альбомы по искусству, каталоги выставок, компакт-диски. Вскоре все они поступят в библиотеки города.

Третьего августа в модельной библиотеке искусств на улице Ленина, 72 состоится презентация подарочных изданий от Русского музея. После встречи с заведующей сектором проектов и программ Центра мультимедиа Русского музея Анастасией Гордеевой там начнётся показ авторского фильма генерального директора Русского музея Владимира Гусева «Избранники Клио. Пётр I».

Фото в материале: Управление культуры города Благовещенска

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#культура

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