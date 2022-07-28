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28июля
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сегодня, 18:32 0

Амурский предприниматель продал больнице контрафакт

К составу сливочного масла у проверяющих возникли вопросы

Амурский предприниматель продал больнице контрафакт
Фото: Архив управления Россельхознадзора по Амурской области

В начале лета внимание управления Россельхознадзора по Амурской области привлёк индивидуальный предприниматель, который получил потенциально небезопасное и непригодное для употребления в пищу сливочное масло «Крестьянское» с фантомной площадки поставщика из Самарской области и направил часть этой продукции в одну из больниц Приамурья.

В результате оперативных действий Россельхознадзора фальсифицированное масло не попало в пищу пациентам и было возвращено поставщику. Предпринимателю, который купил масло, вынесли предостережение.

В дальнейшем надзорным органом были выявлены факты поставок этим же индивидуальным предпринимателем фальсифицированного сливочного масла ещё в два социальных учреждения Приамурья. В первом случае в пробе сливочного масла обнаружена фальсификация растительными жирами – компонентами, не заявленными на маркировке и не предусмотренными в рецептуре этого вида продукции животного происхождения. Проверка документов на эту продукцию показала, что ее производителем является предприятие из Саратовской области. Во втором случае масло сладко-сливочное несолёное «Крестьянское» было произведено предприятием в Московской области. В нём также содержались жиры немолочного происхождения. Продукция была изъята из бюджетных учреждений.

Учитывая неоднократное выявление в поставках индивидуального предпринимателя фальсифицированной продукции, управление Россельхознадзора по Амурской области уведомило о произошедшем управление МВД России по Амурской области, прокуратуру региона, а также управление государственного заказа Приамурья, сообщает управление Россельхознадзора по Амурской области.

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