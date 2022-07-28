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28июля
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сегодня, 15:50 0

Брэд Питт купил дом известного писателя

Недвижимость звездному актеру обошлась в 40 миллионов долларов

Брэд Питт купил дом известного писателя
Фото: lenta.ru

Как сообщает lenta.ru, Брэд Питт купил в США дом, которым некогда владел известный американский писатель Дэниел Джеймс. О сделке пишет The Wall Street Journal.

Построенное более ста лет назад поместье расположено на утесе Кармел-Хайлендс вдоль центрального побережья Калифорнии. Здание было спроектировано выдающимся архитектором начала XX века Чарльзом Самнером Грином. С 1999 года дом принадлежал компании Searock, связанной с бизнесменом Джозефом Ритчи, который участвовал в основании первого в СССР совместного предприятия в области высоких технологий СП «Диалог». В феврале 2022 года предприниматель скончался, однако дом не был открыто выставлен на продажу.

Известно, что Брэд Питт приобрел недвижимость за 40 миллионов долларов — по словам риелторов, это самая дорогая сделка в районе в последнее время. По данным The Gamble House, дом построен из песчаника и гранита, а также обладает арочными окнами, крышей в средиземноморском стиле и потрясающим видом на океан.

В мае бывший совместный дом Анджелины Джоли и Брэда Питта в США купил неизвестный. Речь идет о двухэтажном особняке в штате Нью-Йорк, где артисты жили в начале 2000-х. Стоимость сделки 13,6 миллиона долларов.

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#недвижимость #шоу-бизнес

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