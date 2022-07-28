Позарился на святое: житель Белогорска украл церковный колокол

17-летнего жителя Белогорска будут судить за кражу, совершённую с незаконным проникновением. Молодой человек украл церковный колокол, сообщает прокуратура Амурской области.

В конце марта этого года обвиняемый проник на строительную площадку православного храма. Молодой человек увидел маленький колокол, взял его в руки и вынес с территории православного прихода храма Белогорска. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

Как уточнили в прокуратуре, парень не пытался его продать. Похищенное он хранил в гараже.

Амурчанин признал вину в содеянном, колокол добровольно сдал полицейским. За такое преступление ему может грозить до пяти лет лишения свободы.