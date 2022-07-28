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28июля
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сегодня, 17:49 0

В России зафиксировали первые случаи заболевания штаммом «кентавр»

Это подвариант BA.2.75 омикрон-штамма

В России зафиксировали первые случаи заболевания штаммом «кентавр»
Фото: Амур.инфо

Как сообщает ТАСС, необходимости возобновлять антиковидные ограничения на федеральном уровне в целом нет.

— Рост заболеваемости ковидом в России не такой стремительный, как был в январе, – отметила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Причина этого кроется в антителах, которые сохранились у переболевших первыми вариантами «омикрона», они и защищают от вновь появившихся подвариантов вируса.

Новые подварианты «омикрона», по словам Натальи Пшеничной, вызывают заболевание, течение которого по тяжести практически сопоставимо с тяжестью ОРВИ, поэтому резкий рост числа госпитализаций не ожидается. При этом она уточнила, что даже обыкновенная ОРВИ может привести к осложнениям и закончиться пневмонией.

— Рекомендации по ношению масок для уязвимых категорий населения и ревакцинации от ковида раз в полгода сохраняются, – заключила эксперт.

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#здоровье #медицина

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