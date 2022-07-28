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28июля
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сегодня, 15:44 3

В Благовещенске избрали председателя городской Думы

Депутаты единогласно проголосовали за Степана Попова

В Благовещенске избрали председателя городской Думы
Фото: Пресс-служба Благовещенской городской Думы

В четверг, 28 июля, на очередном заседании Благовещенской городской Думы кандидатуру Степана Попова единогласно поддержали 23 депутата. До этого Степан Вячеславович исполнял обязанности председателя Думы.

Степан Попов избирался депутатом Благовещенской городской Думы четвертого, пятого, шестого созывов. С 2014 по 2016 год занимал должность заместителя председателя, с 2016 по 2019 год – председателя гордумы шестого созыва. В сентябре 2019 года был избран депутатом седьмого созыва, занимал должность заместителя председателя городской Думы. Выбор депутатов поддержал мэр Благовещенска Олег Имамеев, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

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#выборы #гордума #городская власть

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Комментарии
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  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    2 часа назад

    На заставке - убедительное фото: стальной взгляд, серьёзно-неподвижное лицо... И костюм - олицетворение деловой элегантности. Таким и должен быть председатель Благовещенской городской Думы?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Конечно нет! Он должен быть с тремя подбородками))

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    2 часа назад

    ...И Вечно Небритый - как сами знаете, кто?

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