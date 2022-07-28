В Благовещенске избрали председателя городской Думы

В четверг, 28 июля, на очередном заседании Благовещенской городской Думы кандидатуру Степана Попова единогласно поддержали 23 депутата. До этого Степан Вячеславович исполнял обязанности председателя Думы.

Степан Попов избирался депутатом Благовещенской городской Думы четвертого, пятого, шестого созывов. С 2014 по 2016 год занимал должность заместителя председателя, с 2016 по 2019 год – председателя гордумы шестого созыва. В сентябре 2019 года был избран депутатом седьмого созыва, занимал должность заместителя председателя городской Думы. Выбор депутатов поддержал мэр Благовещенска Олег Имамеев, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.