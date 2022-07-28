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28июля
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сегодня, 16:45 1

Амурская область представит стильный павильон на ВЭФ-2022

Внутри каждый сможет почувствовать себя космонавтом

Амурская область представит стильный павильон на ВЭФ-2022
Фото: Агентство Амурской области по привлечению инвестиций

Амурская область готовит павильон на восточный экономический форум, который пройдёт во Владивостоке в начале сентября. Оформление павильона стилизовано в виде крестов, символизирующих богатство и процветание, а также капель и кругов, символизирующих мир.

Для украшения фасада используются основные элементы домовой резьбы, которые применялись в Амурской области во времена освоения региона переселенцами.

— Традиционно на площадке «Улица Дальнего Востока» мы представляем свой потенциал. У нас сохранился трехэтажный павильон. В этом году он оформлен на стыке культурно-исторического наследия нашей области и современных инвестиционных проектов. Такое сопряжение культуры, традиции и посыл в будущее мы хотели донести посетителям форума, – рассказал заместитель председателя правительства Амурской области Павел Пузанов.

На первом этаже павильона посетителей встретят лайтбоксы, настенные интерактивы с расширенными возможностями, мастер-планы будущего городов: Благовещенск, Тында, Свободный. А на втором этаже гостей ждёт видео-комикс «почувствуй себя космонавтом», интерактивный стол с левитирующей ракетой, сообщает агентство Амурской области по привлечению инвестиций.

Фото в материале: агентство Амурской области по привлечению инвестиций

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#Дальний Восток #космодром #экономика

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Комментарии
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  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    2 часа назад

    "Оформление павильона стилизовано в виде крестов, символизирующих богатство и процветание, а также капель и кругов, символизирующих мир".

    ...ЭТО У КОГО Ж ТАКОЙ ПРИЧУДЛИВЫЙ АССОЦИАТИВНЫЙ ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД? У ЖУРНАЛИСТА АИ? ИЛИ У СОТРУДНИКА ПРЕСС-СЛУЖБЫ ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ (НАПРАВИЛИ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ "СОПРОВОДИЛОВКУ")?

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