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28июля
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сегодня, 16:01 0

Во Владивостоке три девочки попали под поезд

Одна из них погибла на месте

Во Владивостоке три девочки попали под поезд
Фото: Амур.инфо

Накануне вечером во Владивостоке на перегоне станций Чайка – Вторая Речка три девочки попали под поезд, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета. Подростки шли вдоль железнодорожных путей.

Машинист, заметив детей, сразу же подал громкий звуковой сигнал и экстренно затормозил, но они всё же попали под поезд. От полученных травм одна 12-летняя девочка скончалась на месте, двух других доставили в больницу, их здоровью и жизни ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Расследование продолжается.

Как сообщает ТАСС, девочки шли в неположенном месте. Приморская транспортная прокуратура организовала проверку, сотрудники проверят исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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#Дальний Восток #дети #происшествия

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