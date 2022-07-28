Во Владивостоке три девочки попали под поезд

Накануне вечером во Владивостоке на перегоне станций Чайка – Вторая Речка три девочки попали под поезд, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета. Подростки шли вдоль железнодорожных путей.

Машинист, заметив детей, сразу же подал громкий звуковой сигнал и экстренно затормозил, но они всё же попали под поезд. От полученных травм одна 12-летняя девочка скончалась на месте, двух других доставили в больницу, их здоровью и жизни ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Расследование продолжается.

Как сообщает ТАСС, девочки шли в неположенном месте. Приморская транспортная прокуратура организовала проверку, сотрудники проверят исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.