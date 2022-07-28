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28июля
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сегодня, 16:22 1

В Благовещенске суд рассмотрел дело о мошенничестве на Восточном

Виновный на шесть лет отправится в колонию

В Благовещенске суд рассмотрел дело о мошенничестве на Восточном
Фото: Амур.инфо

В областном центре мужчину признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Благовещенский городской суд. Он решил украсть бюджетные средства, которые выделили в рамках госконтракта для строительства объектов на космодроме Восточный.

В 2015 году осуждённый был руководителем одной из компаний и при этом мог подписывать документы от имени генерального директора. По версии следствия, он решил создать образ ООО как добросовестного и надежного подрядчика и частично исполнить взятые на себя обязательства, чтобы в последующем было проще совершить хищение. В октябре 2015 года злоумышленник заключил договор на строительство одного из объектов жизнеобеспечения космодрома, выступая в качестве подрядчика. Цена работ составила более 22,5 миллиона рублей. При этом строительной компании полагался аванс в размере 50 % от цены договора. Мужчина нанял работников, они выполнили монтажно-строительные работы на 13 миллионов рублей. Генеральный подрядчик их принял.

После этого амурчанин предложил генподрядчику повысить аванс до 85 %, на что тот согласился. В апреле 2016 года на счёт организации поступило ещё 7,9 миллиона рублей, 6,16 миллиона из которых руководитель украл, а свои обязанности по договору не выполнил.

Суд, учтя наличие у мужчины детей, назначил ему шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Иск прокурора Амурской области о взыскании с виновника украденных денег в доход бюджета России остался без рассмотрения. Но истец имеет право обратиться с ним в суд в порядке гражданского судопроизводства.

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#космодром #криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Зевака

    Зевака
    44 минуты назад

    По году за лям отсидит и с 6 лямами на свободу с чистой совестью (ну может одним уже поделился за приговор)

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