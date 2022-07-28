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28июля
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сегодня, 15:23 0

В России могут снизить цены на изделия из золота

Всё из-за западных санкций

В России могут снизить цены на изделия из золота
Фото: pixabay.com

Генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин предупредил о существенном снижении цен на золото в России. Этот феномен он связал с введённым на Западе ограничением на экспорт драгоценного металла из страны, пишет РИА ФАН.

Эксперт объяснил, что санкции, принятые Соединенными Штатами, Великобританией и государствами Евросоюза, приведут к избытку золота на внутреннем рынке России. Конкуренция заставит продавцов снижать стоимость на 10-15 %.

— Ежегодно в России добывается порядка 350 тонн золота. Больше всего его отправляют на экспорт и в резервы Центрального банка. Поскольку экспорт золота нам ограничили, то у производителей металла возникнет необходимость в расширении внутреннего рынка. Возможно, это окажет влияние на ценовую политику, – пояснил Эдуард Уткин.

Специалист добавил, что при продаже ювелиры суммируют стоимость работ и затраты на сырьё. Если оно подешевеет, то цена снизится на ювелирные изделия в целом.

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#экономика

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