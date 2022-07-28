В Архаринском районе амурчанин пошёл за ягодами и пропал

26 июля житель села Урил Архаринского района отправился за ягодой в сторону реки и пропал.

К поискам сразу же приступили сотрудники полиции, затем к ним присоединились специалисты пожарной части № 61 посёлка Архара.

Пожарные обследовали все ягодные места рядом с населённым пунктом и болотистую местность до реки. Никаких следов местного жителя обнаружено не было. Поиски продолжаются, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.