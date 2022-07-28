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28июля
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сегодня, 14:44 0

В Тынде мошенники выманили у медработника пять миллионов рублей

По заявлению потерпевшей возбуждено уголовное дело

В Тынде мошенники выманили у медработника пять миллионов рублей
Фото: Амур.инфо

64-летняя жительница Тынды лишилась пяти миллионов рублей. Помогли ей в этом мошенники. Как обычно в таких ситуациях «сотрудники технического отдела одной из финансово-кредитных организаций» жонглировали финансовой терминологией, оформляли кредит и «перечисляли денежные средства клиента на банковский сейф».

Телефонные мошенники «спасали деньги клиента от преступных посягательств» в течение месяца, после чего перестали отвечать на звонки. После этого женщина сама обратилась в банк. После первого звонка на горячую линию женщина узнала, что «специалисты», которые так сильно переживали за все её накопления, а также за два миллиона рублей, взятых в кредит, никогда в этом банке не работали.

В настоящее время по заявлению потерпевшей возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастных лиц, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.

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#криминал #происшествия #Тында #финансы

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