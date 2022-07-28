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28июля
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сегодня, 15:03 6

Коммунальщики придумали, как провести работы в Благовещенске без перекрытий

Перекресток Горького – Шевченко останется открытым для движения

Коммунальщики придумали, как провести работы в Благовещенске без перекрытий
Фото: Амурские коммунальные системы

Амурские коммунальные системы проводят капитальный ремонт кабельной линии электропередачи на улице Горького. Специалисты предприятия планируют за два дня уложить в грунт 40 метров трубопровода.

Работы проведут бестраншейным способом, путём горизонтально-направленного бурения. Позже по трубопроводу протянут кабель.

— В 2022 году в рамках производственной программы АКС по электроснабжению будет заменено три километра 580 метров кабельных линий, – рассказал главный управляющий директор ООО «АКС» Константин Куликовский.

Трубу спаяли между собой заранее. Разрыть грунт придётся только в местах монтажа. Мастера разработают лишь два котлована. Это позволит не перекрывать для движения улицу Горького на пересечении с Шевченко, сообщили в АКС.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • ЛайКа

    ЛайКа
    4 часа назад

    А что? Так можно было?

  • Володя.А

    Володя.А
    3 часа назад

    Можно.

  • Володя.А

    Володя.А
    3 часа назад

    См на фото в теме.

  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    Во всем мире так делают. Ну кроме Никарагуа и иже с ними :))

  • Monarch

    Monarch
    2 часа назад

    коммунальщики про ГНБ знают давно и пользуются. Журналисты про ГНБ узнали вчера...

  • Зевака

    Зевака
    1 час назад

    так ведь недавно там Горького была перекрыта и раскопана основательно. В тот период кабеля еще не было? Или по привычке ждали когда асфальт уложат? Кто планирует и контролирует весь комплекс работ?

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