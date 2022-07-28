Коммунальщики придумали, как провести работы в Благовещенске без перекрытий

Амурские коммунальные системы проводят капитальный ремонт кабельной линии электропередачи на улице Горького. Специалисты предприятия планируют за два дня уложить в грунт 40 метров трубопровода.

Работы проведут бестраншейным способом, путём горизонтально-направленного бурения. Позже по трубопроводу протянут кабель.

— В 2022 году в рамках производственной программы АКС по электроснабжению будет заменено три километра 580 метров кабельных линий, – рассказал главный управляющий директор ООО «АКС» Константин Куликовский.

Трубу спаяли между собой заранее. Разрыть грунт придётся только в местах монтажа. Мастера разработают лишь два котлована. Это позволит не перекрывать для движения улицу Горького на пересечении с Шевченко, сообщили в АКС.