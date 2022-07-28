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28июля
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сегодня, 17:06 0

Жителя Курганской области осудили за преступление, совершенное в Белогорске

Мужчина полдня рассказывал всем встречным о совершённом убийстве, но ему никто не верил

Жителя Курганской области осудили за преступление, совершенное в Белогорске
Фото: Амур.инфо

Белогорский городской суд вынес приговор жителю Курганской области за убийство своего соседа. Известно, что после отбывания наказания за аналогичное преступление гражданин автостопом добрался до Белогорска, где стал снимать жильё совместно со своей будущей жертвой.

Со временем сосед начал высказывать уроженцу Курганской области претензии из-за того, что тот не работает, не убирает помещение, не топит печь.

После очередного разговора мужчина, разозлившись на замечания, молча взял в руки колун и ударил по голове соседа, лежащего на диване. Мужчина умер от одного удара.

Утром преступник отправился в город и начал рассказывать о совершённом убийстве всем, кого встречал: своей знакомой, электрикам, работавшим на площадке, женщине-кассиру в магазине, которая в конце концов и вызвала полицию.

В суде гражданин признал вину, способствовал расследованию, раскаялся в содеянном.

Тем не менее, учитывая непогашенную судимость, суд назначил за совершённое убийство 12 лет колонии особого режима содержания – наиболее суровое в российской уголовно-исполнительной системе. Помимо этого, осуждённому предстоит выплатить родственникам убитого 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального ущерба и более года находиться под надзором после отбытия наказания, сообщает прокуратура Амурской области.

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#Белогорск #закон #криминал #происшествия

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