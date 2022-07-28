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28июля
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сегодня, 12:57 0

VII Международные спортивные игры «Дети Азии» стартовали во Владивостоке

В этом году в них участвуют представители 15 стран и восьми регионов России

VII Международные спортивные игры «Дети Азии» стартовали во Владивостоке
Фото: Дирекция VII Международных спортивных игр «Дети Азии

Спортивные соревнования по 19 видам спорта продлятся до восьмого августа. Среди участников будет разыграно 273 комплекта наград.

Международные спортивные игры «Дети Азии» проводятся каждые четыре года. За 25 лет участниками игр стали юные спортсмены из более чем 30 стран Азии.

Участники соревнований впоследствии становились победителями и призерами Олимпийских игр, чемпионатов, первенств мира и континента, сообщает телеграм-канал полпреда ДФО.

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#жизнь #спорт

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