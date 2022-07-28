VII Международные спортивные игры «Дети Азии» стартовали во Владивостоке

Спортивные соревнования по 19 видам спорта продлятся до восьмого августа. Среди участников будет разыграно 273 комплекта наград.

Международные спортивные игры «Дети Азии» проводятся каждые четыре года. За 25 лет участниками игр стали юные спортсмены из более чем 30 стран Азии.

Участники соревнований впоследствии становились победителями и призерами Олимпийских игр, чемпионатов, первенств мира и континента, сообщает телеграм-канал полпреда ДФО.