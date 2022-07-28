Минимущество требует отреставрировать здание старой больницы в Благовещенске

В понедельник, первого августа, Арбитражный суд Амурской области рассмотрит заявление регионального министерства имущественных отношений. Ведомство просит обязать провести реставрацию здания в переулке Уралова, 1 (здание бывшей городской больницы № 3), а после проведения работ начать его использовать.

Из заявления следует, что в октябре 2019 года это историческое здание (в котором до 1920 года размещалась община сестер милосердия и Красного креста) было продано амурской компании. При этом один из пунктов договора купли-продажи содержал условие о том, что до 24 октября 2020 года должен быть разработан план реставрации этого объекта культурного наследия, а до 24 октября 2022 года все работы по ремонту здания должны быть завершены. Но на сегодняшний день проектную документацию так и не разработали.

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Отмечается, что в адрес компании-собственника здания «неоднократно направлялись предупреждения о необходимости исполнения обязательств, на что общество в силу различных причин предлагало продлить сроки исполнения».

— Министерство имущественных отношений Амурской области просит суд обязать организацию в течение месяца с даты вступления в законную силу судебного решения исполнить обязательства по разработке проекта реставрации объекта культурного наследия в соответствии с выданным заданием, – сообщает пресс-служба Арбитражного суда Амурской области.