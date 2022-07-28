В Тынде построили новый стадион

В Тынде достроен новый стадион при местном лицее. Сооружение возвели по поручению губернатора Амурской области.

Заниматься на новом стадионе смогут не только школьники, но и все желающие жители микрорайона.

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

— На спортивный объект из областного бюджета мы выделили 19,2 миллиона рублей, 800 тысяч софинансировал бюджет города. На стадионе оборудованы футбольное поле, совмещенная баскетбольная и волейбольная площадки, беговые дорожки, зона для прыжков в длину, тренажеры. Заниматься спортом здесь могут не только лицеисты, но и жители всего микрорайона, – рассказал губернатор Василий Орлов.