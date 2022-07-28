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28июля
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сегодня, 11:14 0

В двух сёлах Благовещенского района отключат электричество

Потребители останутся без света 28 и 29 июля

В двух сёлах Благовещенского района отключат электричество
Фото: Амур.инфо

На территории Благовещенского района в сёлах Владимировка и Чигири произведут отключение электроэнергии. Об этом сообщили в администрации Благовещенского района.

  • 28 июля с 13 до 17 часов электричества не будет в селе Владимировка;
  • 28 и 29 июля с 9 до 14 часов – в селе Чигири на улицах Иверской, Большой, Дорожной, Гражданской, Алмазной, Привольной;
  • 29 июля с 9 до 14 часов – в селе Чигири на улицах Мечты, Лесной, Заречной, Полевой, 4-микрорайон, Сосновой, Янтарной, Успешной, а также в Кленовом, Счастливом, Православном, Ягодном, Надежды и Вишневом переулках.

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#Благрайон #ЖКХ

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