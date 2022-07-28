В двух сёлах Благовещенского района отключат электричество

На территории Благовещенского района в сёлах Владимировка и Чигири произведут отключение электроэнергии. Об этом сообщили в администрации Благовещенского района.

28 июля с 13 до 17 часов электричества не будет в селе Владимировка;

28 и 29 июля с 9 до 14 часов – в селе Чигири на улицах Иверской, Большой, Дорожной, Гражданской, Алмазной, Привольной;

29 июля с 9 до 14 часов – в селе Чигири на улицах Мечты, Лесной, Заречной, Полевой, 4-микрорайон, Сосновой, Янтарной, Успешной, а также в Кленовом, Счастливом, Православном, Ягодном, Надежды и Вишневом переулках.

Просмотров всего: 304

#Благрайон #ЖКХ

распечатать

Алёна Чуева