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В двух сёлах Благовещенского района отключат электричество
Потребители останутся без света 28 и 29 июля
Фото: Амур.инфо
На территории Благовещенского района в сёлах Владимировка и Чигири произведут отключение электроэнергии. Об этом сообщили в администрации Благовещенского района.
- 28 июля с 13 до 17 часов электричества не будет в селе Владимировка;
- 28 и 29 июля с 9 до 14 часов – в селе Чигири на улицах Иверской, Большой, Дорожной, Гражданской, Алмазной, Привольной;
- 29 июля с 9 до 14 часов – в селе Чигири на улицах Мечты, Лесной, Заречной, Полевой, 4-микрорайон, Сосновой, Янтарной, Успешной, а также в Кленовом, Счастливом, Православном, Ягодном, Надежды и Вишневом переулках.
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