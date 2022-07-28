Амурчанин хранил дома полкило синтетических наркотиков
И собирался их продать
В Приамурье вступил в силу обвинительный приговор в отношении жителя Благовещенска. Мужчина осужден за незаконный оборот наркотиков в крупном размере.
Наркотическое вещество – мефедрон – благовещенец хранил прямо у себя дома. Намеревался продавать, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Амурской области.
Наркотики нашли во время обыска – они хранились в обычных пластиковых контейнерах и мешочках в холодильнике. В общей сложности обнаружили 500 граммов мефедрона.
Суд признал мужчину виновным и отправил его за решётку на пять лет и шесть месяцев. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.
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