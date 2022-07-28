Амурчанин хранил дома полкило синтетических наркотиков

В Приамурье вступил в силу обвинительный приговор в отношении жителя Благовещенска. Мужчина осужден за незаконный оборот наркотиков в крупном размере.

Наркотическое вещество – мефедрон – благовещенец хранил прямо у себя дома. Намеревался продавать, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Амурской области.

Наркотики нашли во время обыска – они хранились в обычных пластиковых контейнерах и мешочках в холодильнике. В общей сложности обнаружили 500 граммов мефедрона.

Суд признал мужчину виновным и отправил его за решётку на пять лет и шесть месяцев. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.