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28июля
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сегодня, 11:56 0

Амурчанин хранил дома полкило синтетических наркотиков

И собирался их продать

Амурчанин хранил дома полкило синтетических наркотиков
Фото: pixabay.com

В Приамурье вступил в силу обвинительный приговор в отношении жителя Благовещенска. Мужчина осужден за незаконный оборот наркотиков в крупном размере.

Наркотическое вещество – мефедрон – благовещенец хранил прямо у себя дома. Намеревался продавать, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Амурской области.

Наркотики нашли во время обыска – они хранились в обычных пластиковых контейнерах и мешочках в холодильнике. В общей сложности обнаружили 500 граммов мефедрона.

Суд признал мужчину виновным и отправил его за решётку на пять лет и шесть месяцев. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

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#криминал #происшествия

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