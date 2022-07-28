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28июля
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сегодня, 14:22 1

Учёные изобрели антикоронавирусную жвачку

Это удалось сделать британским специалистам

Учёные изобрели антикоронавирусную жвачку
Фото: Амур.инфо

Жевательная резинка помогает нейтрализовать вирус с помощью входящего в её состав белка ACE2.

Как считает один из авторов разработки, COVID-19 размножается в слюне. Вирус распространяется, когда заражённый человек кашляет или чихает. Специальная жвачка поможет нейтрализовать вирус благодаря наличию в ее составе белка ACE2. Его удалось искусственно вырастить из клеток салата латук.

Для исследования использовалась слюна людей, заражённых штаммами «дельта» и «омикрон». Как показал эксперимент, вирусные частицы цепляются за рецепторы растительного белка в жевательной резинке. Активность коронавируса и общее количество бактерий в полости рта при этом снижается на 95 %.

Авторы разработки планируют начать клинические испытания. После этого удастся вывести жевательную резинку на рынок в качестве профилактического средства против коронавируса, пишет «Российская газета».

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#COVID 19 #жизнь #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    А какие листья жевать от кентавра?

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