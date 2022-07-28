Учёные изобрели антикоронавирусную жвачку
Это удалось сделать британским специалистам
Жевательная резинка помогает нейтрализовать вирус с помощью входящего в её состав белка ACE2.
Как считает один из авторов разработки, COVID-19 размножается в слюне. Вирус распространяется, когда заражённый человек кашляет или чихает. Специальная жвачка поможет нейтрализовать вирус благодаря наличию в ее составе белка ACE2. Его удалось искусственно вырастить из клеток салата латук.
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