Мусорные контейнеры в Благовещенске станут гигиеничными

В Благовещенске евроконтейнеры с крышками оборудуют ножными педалями. Это позволит выбрасывать мусор, не прикасаясь к баку, рассказали в городской администрации.

На сегодняшний день региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами приобрёл оборудование, чтобы обновить сто таких контейнеров.

— Участились обращения горожан по поводу того, что контейнеры приходится открывать руками. «Полигон» активно отреагировал: купили педали, приступили к их установке. Это очень удобно, крышка легко открывается, – отметила руководитель сектора отдела по благоустройству городского управления ЖКХ Оксана Широбокова.

В дальнейшем планируется приобретать контейнеры, в комплекте с которыми идут педали и крышки.

В мэрии напомнили, что для установки евроконтейнеров во дворе управляющие компании могут обратиться в управление ЖКХ. Предварительно для этого необходимо переоборудовать площадку: обустроить основание на одном уровне с проездом.