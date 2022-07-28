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28июля
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сегодня, 12:15 3

Мусорные контейнеры в Благовещенске станут гигиеничными

Их решили усовершенствовать после жалоб горожан

Мусорные контейнеры в Благовещенске станут гигиеничными
Фото: Администрация Благовещенска

В Благовещенске евроконтейнеры с крышками оборудуют ножными педалями. Это позволит выбрасывать мусор, не прикасаясь к баку, рассказали в городской администрации.

На сегодняшний день региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами приобрёл оборудование, чтобы обновить сто таких контейнеров.

— Участились обращения горожан по поводу того, что контейнеры приходится открывать руками. «Полигон» активно отреагировал: купили педали, приступили к их установке. Это очень удобно, крышка легко открывается, – отметила руководитель сектора отдела по благоустройству городского управления ЖКХ Оксана Широбокова.

В дальнейшем планируется приобретать контейнеры, в комплекте с которыми идут педали и крышки.

В мэрии напомнили, что для установки евроконтейнеров во дворе управляющие компании могут обратиться в управление ЖКХ. Предварительно для этого необходимо переоборудовать площадку: обустроить основание на одном уровне с проездом.

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#мэрия #экология

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    "Предварительно для этого необходимо переоборудовать площадку: обустроить основание на одном уровне с проездом."

    Хотели как лучше, получилось как всегда.

  • DimonS

    DimonS
    47 минут назад

    Как поставили старые ржавые железные контейнеры, которые еще Ленин видел, так и стоят. Какие, в задницу, крышки и педали?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    39 минут назад

    Установили подобные, очень даже удобно!

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