По мосту Благовещенск – Хэйхэ разрешили перевозить технику «своим ходом»

Там поясняют, что запросы на организацию подобного вида ввоза техники в Россию ранее неоднократно поступали от участников внешнеэкономической деятельности.

«С китайской стороной согласован вариант, который предполагает прибытие на территорию КНР двух российских водителей на одном грузовом транспортном средстве и далее убытие одного из них на самоходной технике после завершения процедуры оформления в автомобильном пункте пропуска Хэйхэ», – пояснили новый порядок работы амурчанам.

Более подробно узнать о порядке ввоза самоходной техники можно на официальном сайте в разделе «Участникам ВЭД» или позвонив в рабочее время в филиал Компании по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян) в Благовещенске» по телефону 8(4162)-77-26-17.