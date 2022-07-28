По мосту Благовещенск – Хэйхэ разрешили перевозить технику «своим ходом»
Новые правила вступили в силу с 27 июля
После переговоров с китайской стороной удалось согласовать возможность перевоза техники по мосту Благовещенск – Хэйхэ «своим ходом». Новые правила ввоза начали действовать с 27 июля, сообщает официальный телеграм-канал трансграничного моста.
Там поясняют, что запросы на организацию подобного вида ввоза техники в Россию ранее неоднократно поступали от участников внешнеэкономической деятельности.
«С китайской стороной согласован вариант, который предполагает прибытие на территорию КНР двух российских водителей на одном грузовом транспортном средстве и далее убытие одного из них на самоходной технике после завершения процедуры оформления в автомобильном пункте пропуска Хэйхэ», – пояснили новый порядок работы амурчанам.
Более подробно узнать о порядке ввоза самоходной техники можно на официальном сайте в разделе «Участникам ВЭД» или позвонив в рабочее время в филиал Компании по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян) в Благовещенске» по телефону 8(4162)-77-26-17.
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