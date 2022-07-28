В России появится новая автомобильная марка

Пока в гамме Jetour есть только две модели, однако их количество должно вскоре увеличиться. Среди ожидаемых четыре кроссовера, три внедорожника и целая гамма гибридных машин. Сейчас из них в серию пошли кроссоверы Jetour X70 и X90, оснащенные моторами объемом 1,5 и 1,6 литра.

Марка восточного соседа ставит перед собой цель совершить скачок вперед и выйти на уровень один миллион автомобилей в год. По итогам шести месяцев 2022 года Jetour смог продать лишь чуть больше 60 тысяч машин. Ожидается, что уже в 2022 году на рынке появятся кроссоверы Jetour Dasheng (X-1) и Jetour X-2.

Сроки выхода на российский рынок нового автобренда не уточняются.