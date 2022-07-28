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28июля
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сегодня, 09:27 2

В России появится новая автомобильная марка

Авто нового бренда из КНР поступят в продажу в России и Казахстане

В России появится новая автомобильная марка
Фото: 24biznesman.ru

Как рассказали обозреватели 24biznesman.ru, на отечественном авторынке появится еще один конкурент – китайский бренд Jetour. Он является частью семьи Chery, сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на презентацию автопроизводителя.

Пока в гамме Jetour есть только две модели, однако их количество должно вскоре увеличиться. Среди ожидаемых четыре кроссовера, три внедорожника и целая гамма гибридных машин. Сейчас из них в серию пошли кроссоверы Jetour X70 и X90, оснащенные моторами объемом 1,5 и 1,6 литра.

Марка восточного соседа ставит перед собой цель совершить скачок вперед и выйти на уровень один миллион автомобилей в год. По итогам шести месяцев 2022 года Jetour смог продать лишь чуть больше 60 тысяч машин. Ожидается, что уже в 2022 году на рынке появятся кроссоверы Jetour Dasheng (X-1) и Jetour X-2.

Сроки выхода на российский рынок нового автобренда не уточняются.

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#транспорт

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    4 часа назад

    Качество как у Жигулей, цена как у БМВ?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Дожили! Китай делает автомобили лучше России! (

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