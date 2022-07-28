Болельщики не простили Жерару Пике измену Шакире
Во время последнего матча «Барселоны» зрители с трибун освистали знаменитого футболиста
Как сообщает spletnik.ru, болельщики травят футболиста Жерара Пике после расставания с Шакирой. Певица приняла решение уйти от отца своих детей из-за измен. Она решила переехать в США из Каталонии, где жила только из-за него. Сыновей она хочет забрать с собой, что не понравилось ее теперь уже экс-возлюбленному, поскольку он будет встречаться с мальчиками не так часто, как ему хотелось бы.
Кроме того, в сети появились слухи о том, что певица хочет отомстить Пике и разрушить его карьеру.
Стоит отметить, что план звезды может реализоваться. Поклонники не простили футболисту предательства — с их реакцией он столкнулся даже на футбольном поле. Во время матча «Барселоны» зрители с трибун встретили вышедшего на поле во втором тайме футболиста громкими криками и начали скандировать имя Шакиры. Пике старался не обращать на крики внимания.
Спортсмена резко раскритиковали в соцсетях за его романы с девушками. После расставания звезд в сети появились слухи о новой возлюбленной Пике. Однако близкие Жерара заступились за него и заявили, что на самом деле он тяжело переживает разрыв.
Поклонников у футболиста стало существенно меньше: после расставания с Шакирой от него соцсетях отписались более 5 миллионов пользователей.
Сама же Шакира проводит время неплохо. В настоящее время певица наслаждается отдыхом в Мексике вместе с сыновьями.
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