На фестивале «Таврида.АРТ» пройдет модный показ

С 15 по 19 августа на черноморском побережье Крыма пройдет ежегодный фестиваль «Таврида.АРТ», открывающий множество возможностей для творческой и талантливой молодежи.

Как пишет таблоид PEOPLETALK, в этом году в рамках фестиваля вновь состоится масштабный показ мод от молодых российских дизайнеров. Шоу пройдет на территории строительства Университета креативных индустрий – будущего круглогодичного образовательного центра. В показе примут участие коллекции 20-и дизайнеров, а после у гостей фестиваля будет возможность приобрести вещи в поп-ап-пространстве «Арт.Маг» на площадке фестиваля.

Модное шоу на «Тавриде.АРТ» пройдет под лозунгом «В отражении мира». Модели продефилируют по зеркальному подиуму, отражающему красоту бухты Капсель. Фестиваль мод представит не только коллекции российских молодых дизайнеров, но и презентует коллаборацию с уже известными российскими брендами, такими как Алена Освальд и 404 NOT FOUND в стиле романтического гранжа, а также апсайкл-капсулу Полины Ушаковой и URBANTIGER.

— При создании коллекции одни дизайнеры обращались к творчеству российских деятелей культуры, вдохновлялись русским фольклором, другие – задавались вопросами взаимоотношений человека и общества, единения с природой и чрезмерного потребления, – рассказали организаторы фестиваля.

Стилистом модного показа стала Яна Горохова, дизайнер, основатель бренда ICÔNE.AT, стилист, участник MBFWRussia и мастер арт-кластера «Таврида».

В рамках шоу также будет представлена эко-коллекция от участников арт-школ экологии и индустрии моды в сотрудничестве с ППК «Российский экологический оператор». Дизайнеры разработали модную капсулу из старых вещей и переработанного пластика под руководством художника Паники Деревья и Ольги Ивановой, ведущего дизайнера направления «Арт-проекты» и fashion-show «Дом моды Виктории Андреяновой».

— Это будет один из самых необычных показов по своему формату за всю историю «Таврида.АРТ». На время фестиваля работы на стройке остановятся, чтобы дать пространство искусству. Целью «Таврида.АРТ» всегда была поддержка молодых творцов, и сейчас она особенно актуальна. Пять дизайнеров, которые представят свои коллекции на подиуме, мы выбрали в арт-школе моды, которая прошла недавно на площадке арт-кластера. Остальные ребята были отобраны через кастинг-платформу и среди заявок участников фестиваля. Кто-то из них только начинают свою карьеру, у кого-то уже есть свой бренд, но все они показывают, что индустрия моды в России продолжает развиваться, – рассказала продюсер фестиваля моды Виктория Данилова.