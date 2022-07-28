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28июля
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сегодня, 13:07 0

Поклонники оценили видео Киркорова из гастрольного тура

Певец опубликовал ролик, снятый на автобусной остановке в Феодосии

Поклонники оценили видео Киркорова из гастрольного тура
Фото: РИА Новости

Как сообщают РИА Новости, Филипп Киркоров в социальных сетях разместил видео с автобусной остановки в Крыму. В эти дни в Республике у него запланировано несколько концертов.

— Следующая остановка – Феодосия. Прибыл! – написал артист.

В комментариях к посту поклонники не скрывали удивления от появления короля эстрады в столь необычном для него месте.

«Люди в шоке, что с ними такая звезда», «Люди на остановке напряжены», «Молодец, Филипп! Поближе к народу», «Король и без машины», «Ну вы и приколист», – написали пользователи.

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#шоу-бизнес

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