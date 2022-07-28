Поклонники оценили видео Киркорова из гастрольного тура

— Следующая остановка – Феодосия. Прибыл! – написал артист.

В комментариях к посту поклонники не скрывали удивления от появления короля эстрады в столь необычном для него месте.

«Люди в шоке, что с ними такая звезда», «Люди на остановке напряжены», «Молодец, Филипп! Поближе к народу», «Король и без машины», «Ну вы и приколист», – написали пользователи.