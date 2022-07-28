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28июля
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сегодня, 10:47 0

Алексей Панин снова оскандалился

Актер напал на известного певца Святослава Вакарчука

Алексей Панин снова оскандалился
Фото: Комсомольская правда

О потасовке между звездами написала Комсомольская правда

На днях, как предполагает издание – от безделья, Панин напал на известного певца Святослава Вакарчука.

— В Аликанте будет концерт Вакарчука. Мне украинцы говорят, что он дебил, что он лучше всех знает, как любить Украину. Я только что убедился, что он дебил, – заявил актер.

Алексей Панин давно переехал в Испанию, где живет в режиме жесткой экономии.

44-летний актер воспитывает дочь Аню, которая вынуждена во время школьных каникул подрабатывать официанткой в кафе.

Актер не скрывает, что не может позволить себе жить на широкую ногу. Иногда ему финансово помогают друзья.

— В данную минуту мне есть, что покушать, но если ничего не делать, то ничего не останется, – признался мужчина.

Вероятно, это сказывается на эмоциональном состоянии артиста.

Звезда фильма «Жмурки» пытался поговорить с Вакарчуком, но тот не захотел с ним общаться.

— Меня послала какая-то недоделанная директриса Вакарчука. Да, мы знаем группу, они спели два куплета, три припева – но это не «Битлз», – высказался Алексей.

Правда, вскоре он изменил позицию. Дело в том, что ему позвонили знакомые и попросили публично извиниться. Панин покаялся, что эмоционально высказался о музыканте, но при этом потребовал: «Пускай Вакарчук мне перезвонит».

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#шоу-бизнес

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