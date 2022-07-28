Фигуристка Медведева раскрыла сумму своего самого большого гонорара

22-летняя фигуристка - серебряный призер Игр в Пхенчхане, на ее счету немало и других побед. Самый большой гонорар ей удалось заработать за победу на одном из этапов Гран-при по фигурному катанию.

— Заходишь порой в интернет и смотришь, сколько дадут за победу. Едешь на финал Гран-при и даже не знаешь призовой фонд. Я не помню. По-моему, за первое место на чемпионате мира я заработала 24 тысячи долларов, – заявила спортсменка.

Как считает сама Евгения, 24 тысячи американских долларов – деньги немаленькие, но долго жить на них сложно.